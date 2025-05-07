На Донеччині оператори СБС уразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка".

На Курщині оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ уразили рідкісну РЛС російської армії "Заслон". Крім того, українські бійці уразили дві вогнеметні системи на Донеччині.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

На Курщині на значній відстані від державного кордону оператори "Рейду" у складі зведеного загону БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили та вивели з ладу РЛС "Заслон" на колісній базі.

Військові наголошують, що це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на російські новітні корвети. Він здатен виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем ППО й артилерії.

Вартість одного корабельного "Заслону", яку озвучували російські ЗМІ, у 2019 році становила близько $46 млн.

А на Донеччині оператори "Рейду" уразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка", які є глибокою модернізацією ТОС-1А "Сонцепьок".

ТОС-2 прийнята на озброєння ЗС РФ у 2021 році, а перше знищення цієї системи в Україні зафіксовано у лютому 2025 року.