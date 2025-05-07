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На Сумщині прикордонники зупинили спробу прориву російської ДРГ

ДРГ зазнала втрат і відійшла в бік РФ.

На Сумщині прикордонники зупинили спробу прориву російської ДРГ
Фото: ukrinform.ua

6 травня прикордонники Сумського загону зупинили одну зі спроб прориву російської ДРГ.

Про це в ефірі "Суспільне Студія" повідомив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Іван Шевцов, пише "Укрінформ".

"Прикордонники не допустили прориву розвідувально-диверсійної групи на територію України на одному з напрямків у межах Сумської області. ДРГ зазнала втрат і відійшла в бік РФ", — каже Шевцов.

На північному кордоні російські військові продовжують спроби закріпитися на українській території — у межах Курського напрямку.

"Ворог постійно намагається маленькими групами від 3 до 10 військовослужбовців заходити на українську територію, використовуючи в тому числі мотоцикли. Сили оборони ефективно захищають територію в межах Сумської області і не допускають прориву", — каже військовий.

  • На Сумському напрямку ситуація продовжує бути складною, армія РФ намагається проникнути на територію України завдяки малим штурмовим групам у районах населених пунктів Басівка та Журавка.
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