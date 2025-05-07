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Міноборони: збитки екології, завдані обстрілами українських військових об’єктів, становлять близько $9 млрд

Екологічні наслідки війни змінюють ландшафти, забруднюють ґрунти, водне середовище та повітря.

Міноборони: збитки екології, завдані обстрілами українських військових об’єктів, становлять близько $9 млрд
Фото: Міноборони

Станом на перший квартал 2025 року збитки, завдані навколишньому природному середовищу обстрілами українських військових об’єктів, оцінюються приблизно в 367 млрд грн (близько $9 млрд). 

Про це під час круглого столу "Екологічна безпека і наслідки війни: виклики, загрози та шляхи подолання" розповів начальник управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Ситник.

Серед екологічних наслідків російської агресії — забруднення земель мільйонами тонн будівельного сміття, уламками бетону, скла, азбесту, нафтопродуктами, важкими металами та вибухонебезпечними предметами, а також пожежами знищено тисячі гектарів лісів.

Ситник зауважив, що ці дані лише частково відображають обсяг екологічних втрат, оскільки повна оцінка збитків вимагає тривалих наукових досліджень і постійного моніторингу.

"Сили оборони України щодня захищають нашу державу, людей, інфраструктуру та, зокрема, природне середовище, яке зазнає значного руйнування. Екологічні наслідки війни не менш загрозливі, ніж гуманітарні чи економічні — вони вже зараз змінюють ландшафти, забруднюють ґрунти, водне середовище, атмосферне повітря та матимуть довгостроковий вплив на здоров’я населення та стійкість екосистем", — зазначив він.

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Протягом 2023-2025 років Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки в рамках проєктів, спрямованих на реабілітацію довкілля, налагодило співпрацю з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE), Програмою ООН з розвитку (UNDP), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), Програмою ООН з охорони довкілля (UNEP ).

Серед подальших кроків з подолання наслідків агресії РФ полковник Юрій Ситник назвав створення Міжнародного науково-технологічного центру екологічних досліджень та ліквідації наслідків війни.
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