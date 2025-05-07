З початку року допущено до експлуатації в армії понад 60 зразків боєприпасів українського виробництва

У квітні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад півтора десятка зразків боєприпасів українського виробництва. А від початку року – понад 60 зразків боєприпасів різного призначення.
Як зазначає оборонне відомство, найбільша група – для безпілотних систем. У переліку новинок також є боєприпаси для артилерії та мінометів, інженерні, боєприпаси для стрілецької зброї різних типів: як радянських калібрів, так й під калібри НАТО.
Вітчизняні зброярі також розробили практичні гранатометні боєприпаси для підствольних або автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Йдеться про два типи гранатометних боєприпасів – інертний та маркерний. Маркерна 40-мм граната споряджена кольоровим барвником. Інертна – позбавлена вибухового заряду. Практичні гранатометні боєприпаси використовуються для навчання особового складу та приведення зброї до нормального бою.
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«Важливо, що вітчизняним зброярам вдається освоювати виробництво нових зразків боєприпасів різного призначення. Наше завдання – якнайшвидше освоїти виробництво широкої номенклатури озброєння та техніки. Максимальна самодостатність у виробництві ОВТ – більше можливостей забезпечення потреб війська», – повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.