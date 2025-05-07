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З початку року допущено до експлуатації в армії понад 60 зразків боєприпасів українського виробництва

Найбільша група – для безпілотних систем.

З початку року допущено до експлуатації в армії понад 60 зразків боєприпасів українського виробництва
40-мм гранатометні боєприпаси
Фото: Міноборони

У квітні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад півтора десятка зразків боєприпасів українського виробництва. А від початку року – понад 60 зразків боєприпасів різного призначення. 

Як зазначає оборонне відомство, найбільша група – для безпілотних систем. У переліку новинок також є боєприпаси для артилерії та мінометів, інженерні, боєприпаси для стрілецької зброї різних типів: як радянських калібрів, так й під калібри НАТО. 

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Вітчизняні зброярі також розробили практичні гранатометні боєприпаси для підствольних або автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Йдеться про два типи гранатометних боєприпасів – інертний та маркерний. Маркерна 40-мм граната споряджена кольоровим барвником. Інертна – позбавлена вибухового заряду. Практичні гранатометні боєприпаси використовуються для навчання особового складу та приведення зброї до нормального бою.

«Важливо, що вітчизняним зброярам вдається освоювати виробництво нових зразків боєприпасів різного призначення. Наше завдання – якнайшвидше освоїти виробництво широкої номенклатури озброєння та техніки. Максимальна самодостатність у виробництві ОВТ – більше можливостей забезпечення потреб війська», – повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
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