На Сумщині затримали шпигуна росіян, який видавав себе за військового

Перед виходом на «завдання» агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Сумщині. Ним виявився 44-річний місцевий житель, який на замовлення ФСБ шпигував за Силами оборони на Курському напрямку, передає СБУ.

Перед виходом на «завдання» агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

За матеріалами справи, фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників.

Зібрану інформацію він передавав куратору з ФСБ через месенджер. При цьому у них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про вихід агента на зв’язок та його готовність надати «звіт».

За даними кіберфахівців СБУ, ворог планував використати агентурні відомості для планування ударів по локаціях Сил оборони.

Служба безпеки повідомляє, що зірвала наміри агресора та викрила агента і його куратора. Після проведення заходів для убезпечення позицій Сил оборони зрадника затримали «на гарячому», коли він шпигував біля об’єкта ЗСУ.

На місці події у нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.