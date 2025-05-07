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На Сумщині затримали шпигуна росіян, який видавав себе за військового

Перед виходом на «завдання» агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

На Сумщині затримали шпигуна росіян, який видавав себе за військового
Фото: прокуратура

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Сумщині. Ним виявився 44-річний місцевий житель, який на замовлення ФСБ шпигував за Силами оборони на Курському напрямку, передає СБУ. 

Перед виходом на «завдання» агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

За матеріалами справи, фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників.

Зібрану інформацію він передавав куратору з ФСБ через месенджер. При цьому у них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про вихід агента на зв’язок та його готовність надати «звіт».

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За даними кіберфахівців СБУ, ворог планував використати агентурні відомості для планування ударів по локаціях Сил оборони.

Служба безпеки повідомляє, що зірвала наміри агресора та викрила агента і його куратора. Після проведення заходів для убезпечення позицій Сил оборони зрадника затримали «на гарячому», коли він шпигував біля об’єкта ЗСУ.

На місці події у нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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