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Келлог: є пропозиція припинити вогонь і відвести українські і російські війська на 15 кілометрів

Загальна площа такої "демілітаризованої" зони таким чином сягне 30 кілометрів. 

Келлог: є пропозиція припинити вогонь і відвести українські і російські війська на 15 кілометрів
Кіт Келлог
Фото: скріншот

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про згоду України на повне припинення вогню: на морі, в повітрі та на землі. Україна згодна припинити вогонь на 30 днів з можливістю продовження, сказав він в ефірі Fox News

Келлог висловив упевненість, що Росія не зможе виграти у війні. Про це свідчить її провал у захопленні Києва і високі втрати. 

На запитання про те, чи дозволять Росії залишитися в Криму і на захоплених частинах українських областей, Келлог навів приклад Балтійських країн під час радянської окупації. 

"Ми ніколи не визнавали факту, що вони відійшли Радянському союзу. Ми казали, що з часом це зміниться", – сказав він. 

Келлог стверджує, що Україна готова на певний період заморозити бойові дії на поточних лініях та створити демілітаризовану зону в 30 кілометрів: на 15 кілометрів відступлять українські і на 15 кілометрів – російські війська. 

"Тож ми отримаємо 30 кілометрів – зону у вісім миль, за якою будуть спостерігати. У вас є коаліція охочих з британців, французів, німців та щонайменше з 12 інших країн, які хочуть розмістити свої війська для повітряного «шолому»", – сказав Келлог. 

  • Про згоду на щонайменше 30-денне припинення вогню Україна офіційно говорила неодноразово. Але про створення демілітаризованої 30-кілометрової зони не повідомляли.
  • Україна готова припинити вогонь з будь-якої дати, але сигналів готовності не надсилають окупанти. 
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