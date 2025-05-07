Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті правоохоронці України та Чехії викрили кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

Шахраї використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян через фейкові платформи для інвестування.

На Закарпатті правоохоронці України та Чехії викрили кол-центр, який обкрадав громадян ЄС
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Поліції Чеської Республіки ліквідували схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС, повідомляє СБУ. 

За результатом спільних дій на Закарпатті затримано 4-х шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

«За інструкцією» вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у «перспективні» криптопроєкти.

Support LB.ua

Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу кол-центру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.

В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів».

Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки.

У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Наразі 4-м організаторам «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies