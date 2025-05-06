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СБУ затримала агентів російської розвідки, які проводили ворожі ІПСО в Україні

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

СБУ затримала агентів російської розвідки, які проводили ворожі ІПСО в Україні
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка допомагала рашистам проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти України, повідомляє СБУ. 

За результатами комплексних заходів у Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримано трьох поплічників РФ. Фігуранти «розганяли» ворожі ІПСО від імені «пересічних громадян» нашої держави. 

Зокрема, контррозвідка встановила причетність зловмисників до інформаційної спецоперації російського ГРУ «Україна пропадає безвісти». 

За матеріалами справи, суть цієї ІПСО полягає у дискредитації вищого військово-політичного керівництва нашої держави та зриві мобілізації за рахунок постановочних відео із справжніми військовополоненими українцями. 

Як встановило розслідування, агресор змусив вісьмох українських воїнів, котрі перебували у полоні, знятися у відео, де вони, серед іншого, закликали діючих військових Сил оборони «відмовитися від війни» і не виконувати бойові накази.

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Для запису фейкових відео рашисти навіть створили імпровізовану студію в одному із слідчих ізоляторів на території Курської області РФ.

У разі відмови брати участь в інформдиверсіях до полонених застосовували жорстокі тортури та влаштовували нелюдські умови перебування.

Для «розгону» провокаційного контенту російські спецслужби намагалися залучити також родичів та знайомих українських полонених.

При цьому агенти, які погодилися на виконання ворожих завдань і яких затримала СБУ, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах вони отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та коригування повітряних ударів.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, телефони та сім-карти, які вони використовували для роботи на окупантів.

Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за ст. 111 (державна зрада). 

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

СБУ нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника» – t.me/spaly_fsb_bot.
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