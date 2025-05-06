Уночі Росія атакувала 136 дронами. Постраждали три області

Цієї ночі Сили оборони збили 54 ворожі дрони, ще 70 БпЛА-імітаторів локаційно втрачені. Загалом Росія атакувала 136 безпілотниками, повідомили Повітряні сили.

Запуск провели з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та окупованого Приморська (Запорізька область). Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати бойової роботи

"Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!" – повідомили військові.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.