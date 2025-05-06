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Росіяни масовано атакували Харків дронами (доповнено)

Виникла пожежа у приватному будинку.

Росіяни масовано атакували Харків дронами (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Харків зазнав масштабної атаки російськими ударними безпілотниками. 

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова у Telegram, вибухи лунали щонайменше у чотирьох районах - Індустріальному, Холодногірському, Шевченківському та Київському. 

Внаслідок удару дрона у центральному, щільно заселеному районі міста виникла пожежа у приватному будинку. У Київському районі також сталося займання.

Доповнення 5:45. За словами Терехова, пожежа вирує на одному з найбільших ринків міста. 

Мер нагадав, що усі станції метрополітену працюють в режимі укриття та закликав містян подбати про свою безпеку. Станом на зараз атака продовжується.
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