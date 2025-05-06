Росіяни масовано атакували Харків дронами (доповнено)

Харків зазнав масштабної атаки російськими ударними безпілотниками.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова у Telegram, вибухи лунали щонайменше у чотирьох районах - Індустріальному, Холодногірському, Шевченківському та Київському.

Внаслідок удару дрона у центральному, щільно заселеному районі міста виникла пожежа у приватному будинку. У Київському районі також сталося займання.

Доповнення 5:45. За словами Терехова, пожежа вирує на одному з найбільших ринків міста.

Мер нагадав, що усі станції метрополітену працюють в режимі укриття та закликав містян подбати про свою безпеку. Станом на зараз атака продовжується.