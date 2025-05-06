Била балістикою і дронами: Росія знищила в Конотопі об'єкт інфраструктури
Била балістикою і дронами: Росія знищила в Конотопі об'єкт інфраструктури
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Микола Точицький: «Культура — це питання безпеки. І не лише України»
Микола Точицький: «Культура — це питання безпеки. І не лише України»
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
У Росії заявили про атаку дронів на Москву
У Росії заявили про атаку дронів на Москву
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові взяли участь у параді в Лондоні до річниці перемоги над нацизмом

Учасників ходи вітав король Чарльз ІІІ.

Українські військові взяли участь у параді в Лондоні до річниці перемоги над нацизмом
Фото: EPA/UPG

Воїни Збройних Сил України пройшли маршем центральною лондонською вулицею Молл під час заходу на честь 80-ої річниці завершення Другої світової війни у Європі.

Як пише BBC, український контингент взяв участь у параді в британській столиці на запрошення міністерства оборони Сполученого Королівства. Цей крок має символізувати глобальну підтримку "тривалої боротьби за свободу проти російської неспровокованої незаконної агресії". 

Військові несли прапор України, глядачі дійства супроводжували їх гучними оплесками. З королівської ложі за парадом спостерігав британський монарх Чарльз ІІІ, який вітав українців стоячи.

Загалом участь у заході взяли 1300 британських армійців. Парад завершився прольотом авіації над Букінгемським палацом, з балкону якого підданих вітав король у супроводі спадкоємця принца Вільяма та інших членів родини.  
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies