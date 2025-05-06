Українські військові взяли участь у параді в Лондоні до річниці перемоги над нацизмом

Воїни Збройних Сил України пройшли маршем центральною лондонською вулицею Молл під час заходу на честь 80-ої річниці завершення Другої світової війни у Європі.

Як пише BBC, український контингент взяв участь у параді в британській столиці на запрошення міністерства оборони Сполученого Королівства. Цей крок має символізувати глобальну підтримку "тривалої боротьби за свободу проти російської неспровокованої незаконної агресії".

Військові несли прапор України, глядачі дійства супроводжували їх гучними оплесками. З королівської ложі за парадом спостерігав британський монарх Чарльз ІІІ, який вітав українців стоячи.

Загалом участь у заході взяли 1300 британських армійців. Парад завершився прольотом авіації над Букінгемським палацом, з балкону якого підданих вітав король у супроводі спадкоємця принца Вільяма та інших членів родини.