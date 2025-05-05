Росіяни поранили у Донецькій області двох дітей та їхню матір

Сьогодні, 5 травня, російська армія обстріляла селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Внаслідок атаки поранено 37-річну жінку та двох дітей: дворічну дівчинку та хлопчика 10 років”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалим внаслідок російського обстрілу надається медична допомога.

Також внаслідок удару окупантів пошкодження отримав будинок, де мешкала родина.