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Росіяни поранили у Донецькій області двох дітей та їхню матір

Обстрілом пошкоджено будинок, де мешкала родина.

Росіяни поранили у Донецькій області двох дітей та їхню матір
Наслідки російського обстрілу Донецької області 5 травня 2025 року
Фото: Поліція Донецької області

Сьогодні, 5 травня, російська армія обстріляла селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Внаслідок атаки поранено 37-річну жінку та двох дітей: дворічну дівчинку та хлопчика 10 років”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалим внаслідок російського обстрілу надається медична допомога.

Також внаслідок удару окупантів пошкодження отримав будинок, де мешкала родина.

  • Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині. Там загинула одна людина.
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