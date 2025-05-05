Росіяни вкотре атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Є поранені

Упродовж дня російська армія застосувала по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини дрони та важку артилерію. На Нікопольщині троє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині через обстріли росіян поранень дістали троє людей. Це жінки 43, 65 та 70 років. Їм надали необхідну допомогу", — каже він.

Окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок атак понівечені інфраструктура та адмінбудівля підприємства. Побиті 13 приватних будинків, ще один охопило вогнем. Пошкоджені 7 господарських споруд, автівки та газогін.

Вибухи лунали у Новопавлівській громаді на Синельниківщині. Там ворог скинув КАБ, унаслідок чого зайнявся сухостій, зачепило підприємство та лінію електропередач. Минулося без постраждалих.