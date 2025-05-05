У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

У місті Ізюм Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Його госпіталізували.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"5 травня у місті Ізюм чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. З діагнозом — часткова ампутація лівої стопи, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу", — кажуть у ДСНС.
Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
У ДСНС нагадують:
- У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102.
- Не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся їх та не намагайтеся переміщати.
- Особливо важливо розповідати дітям про правила безпеки у разі виявлення небезпечних предметів.
- Напередодні у селі Кам'янка місцевий житель підірвався на ворожій міні "Пелюстка". Його госпіталізували.