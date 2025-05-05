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У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

Чоловіка госпіталізували.

У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
Фото: ДСНС

У місті Ізюм Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Його госпіталізували. 

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"5 травня у місті Ізюм чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. З діагнозом — часткова ампутація лівої стопи, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу", — кажуть у ДСНС.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

У ДСНС нагадують:

  • У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102.
  • Не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся їх та не намагайтеся переміщати.
  • Особливо важливо розповідати дітям про правила безпеки у разі виявлення небезпечних предметів.
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