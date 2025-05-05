У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

У місті Ізюм Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Його госпіталізували.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"5 травня у місті Ізюм чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. З діагнозом — часткова ампутація лівої стопи, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу", — кажуть у ДСНС.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

У ДСНС нагадують:

У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102.

Не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся їх та не намагайтеся переміщати.

Особливо важливо розповідати дітям про правила безпеки у разі виявлення небезпечних предметів.