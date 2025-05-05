Партизани: російські спецслужби планують провокації на ТОТ України 9 травня

Росія 9 травня планує здійснити провокації та можливі теракти проти мирного населення у Росії та на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"Агенти руху «АТЕШ» із різних силових структур РФ передають інформацію про те, що російські спецслужби планують провокації на 9 травня з метою звинуватити в них рухи опору путінському рашистському режиму. Йдеться про можливі теракти проти мирного населення як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України", – ідеться у повідомленні.
В "АТЕШ" інформують, що російські спецслужби діятимуть за класичною методичкою ФСБ. Метою провокацій є створення картинки для роспропаганди, посилити репресії та дискредитувати всі рухи опору, зокрема й "АТЕШ".
"Рух «АТЕШ» діє виключно проти окупаційних військ і військової інфраструктури. Ми не воюємо з мирними людьми — ми діємо в інтересах простих громадян. Саме тому ворог боїться нас і намагається нас очорнити", – наголошують у партизанському русі.
- Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія може організувати провокації 9 травня.
- 9 травня Москва влаштовує парад з нагоди Дня перемоги в Другій світовій війні. Лідери деяких країн підтвердили участь, попри війну росіян проти українців. Ще 28 квітня Росія оголосила, що встановлює режим припинення вогню з 8 по 11 число – на три доби.
- Ще у березні ЦПД писав про те, що Росія намагається звинуватити Україну у начебто зриві припинення вогню. Російське міноборони звинувачує Україну в нібито атаці на російський об’єкт енергетичної інфраструктури.