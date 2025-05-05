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У лісах Харківщині вогонь знищив понад 220 гектарів хвойної підстилки

У районі події працюють рятувальники та сапери ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб. 

У лісах Харківщині вогонь знищив понад 220 гектарів хвойної підстилки

У Харківській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які спалахнули в різних лісництвах області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Наразі загальна площа знищеної хвойної підстилки лісів перевищує 220 гектарів.

У районі події працюють рятувальники та сапери ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб. 

“Завдання ускладнюється не лише поширенням вогню внаслідок сухої та вітряної погоди, а й наявністю потенційно вибухонебезпечних предметів”, ‒ зазначили рятувальники.

Support LB.ua

Сапери уважно обстежують території на наявність ВНП, перевіряють проїзні шляхи та протипожежні розриви, забезпечуючи безпечне пересування пожежної техніки. 
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