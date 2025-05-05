​На Харківщині через російські обстріли постраждали 7 людей, в тому числі двоє дітей

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, енергомережі та автомобілі.

Протягом минулої доби російські війська використали для обстрілів Харківської області дев'ять КАБів, три безпілотники типу "Шахед" і один - "Герань-2". Внаслідок атак постраждали семеро людей, з них – дві дитини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Золочів постраждали 4 людей, серед яких двоє дітей, у м. Куп’янськ - 2 людей, у с. Циркуни - 3 людей", - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Богодухівському районі області знищено приватний будинок, частково пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі, три приватні автомобілі.

В Ізюмському районі пошкоджено три адмінбудівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та сім авто.

У Куп'янському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків і господарчі споруди.