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​На Харківщині через російські обстріли постраждали 7 людей, в тому числі двоє дітей

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, енергомережі та автомобілі. 

​На Харківщині через російські обстріли постраждали 7 людей, в тому числі двоє дітей
Архівне фото

Протягом минулої доби російські війська використали для обстрілів Харківської області дев'ять КАБів, три безпілотники типу "Шахед" і один - "Герань-2". Внаслідок атак постраждали семеро людей, з них – дві дитини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Золочів постраждали 4 людей, серед яких двоє дітей, у м. Куп’янськ - 2 людей, у с. Циркуни - 3 людей", - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Богодухівському районі області знищено приватний будинок, частково пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі, три приватні автомобілі. 

В Ізюмському районі пошкоджено три адмінбудівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та сім авто. 

У Куп'янському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль. 

У Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків і господарчі споруди.
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