Громадська антикоррада при МО повідомила нові деталі про постачання армії неякісних мін

Громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони України повідомила нові деталі про справу стосовно постачання армії неякісних 120-мм мін. За її даними, навколо заводу протягом року створили подобу фінансової піраміди.

Заводу доручали виконання контрактів на постачання боєприпасів, підписували відповідні документи, але підприємство не виконувало замовлень своєчасно. Тоді документи переписували, до старих контрактів додавали доповнення для продовження терміну дії, після чого укладали новий контракт на постачання ще більшого обсягу.

"Станом на момент арешту директора завод був винен Силам оборони сотні тисяч боєприпасів", – йдеться у повідомленні ГАР.

Рада повідомила, що має в розпорядженні цифри й номери контрактів та вже відправила листи у відповідні відомства та міністерства з вимогою "невідкладно завести на завод професійну команду керівників з досвідом кризового управління підприємствами, провести аудит і терміновий аналіз виробничих можливостей заводу (насамперед реальної наявності порохів), який у найкоротші строки має дати відповідь на питання щодо фактичної кількості боєприпасів, що можуть бути поставлені до Сил оборони України у визначені контрактами терміни".

"Після чіткого розуміння розриву між обсягом законтрактованих постачань та реальними виробничими можливостями підприємства, слід провести переговори з іншими виробниками та постачальниками боєприпасів відповідних калібрів. Додатковими угодами до чинних контрактів необхідно зменшити обсяг зобов’язань заводу з поверненням відповідних коштів, аби їх можна було перерозподілити на закриття потреб Сил оборони України. У разі, якщо інші виробники та постачальники не зможуть забезпечити необхідну кількість боєприпасів, має бути ухвалене рішення про термінову закупівлю альтернативних засобів ураження. У листах, які ГАР МОУ надіслала відповідним відомствам, вказані цифри, калібри і номери контрактів, які не можуть бути названі публічно", – повідомили члени Громадської антикорупційної ради.

Вони вважають, що корупційна схема не може обмежуватися лише тими особами, які зараз отримали підозри. Це генеральний директор оборонного заводу, розташованого в Дніпропетровській області, його перший заступник, один колишній та один нинішній співробітник МО, які мали відповідати за перевірку якості мін. ГАР вважає, що відповідальними є й ті, хто розпорядився укладати нові угоди вже після скандалу, а також інші керівники підприємства.

Про що йдеться?

29 квітня генеральний директор оборонного заводу, його перший заступник, начальник групи контролю якості військового представництва та колишній начальник отримали підозри по справі про постачання армії неякісних мін. За версією слідства, у 2024 оборонне підприємство уклало контракт з Агентством оборонних закупівель на виготовлення 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. У процесі виробництва боєприпасів використовували порохову суміш, один з компонентів якої не був придатним для таких зарядів, що викликало нестабільність у роботі. Крім того, капсулі-запалювачі мали дефекти, які призводили до похибок. За даними Офісу генпрокурора, підозрювані знали про це, але виробництво не зупинили.

АОЗ і далі співпрацює з цим оборонним заводом. Його керівник Арсен Жумаділов пояснював, що наявність неякісної продукції в цьому випадку не є підставою для розривання угоди.

Про постачання неякісних мін було відомо ще з минулого року. На початку листопада про це повідомив головний редактор "Цензор нет" Юрій Бутусов, згодом про це ж написав Юрій Ніколов. Зрештою міністерство відкликало партію, почалося слідство.