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Росіяни за добу завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Двоє чоловіків дістали поранень унаслідок удару КАБами по Оріхову.

Росіяни за добу завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок удару керованими авіабомбами по Оріхову дістали поранення двоє чоловіків. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці та Новоданилівці.

265 безпілотників різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Лобкове, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку 9 разів обстріляли з РСЗВ.

168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Також надійшло 25 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень та автомобілів.

Учора російська армія здійснила 497 обстрілів у 10 населених пунктах Запорізької області. Повідомлялося про двох постраждалих. 
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