NYT: Україна отримає до літа ще одну американську систему Patriot

Зараз західні союзники обговорюють логістику передачі ще однієї системи Німеччиною чи Грецією.

Американську систему протиповітряної оборони Patriot, що базувалася в Ізраїлі, відправлять до України після її модернізації.

Про це пише New York Times з посиланням на нинішніх та колишніх чиновників США.

Також західні союзники обговорюють логістику передачі ще однієї системи Німеччиною чи Грецією.

Посадовці відмовилися розповісти про ставлення президента Трампа до рішення про передачу Україні більшої кількості систем Patriot, а також не прокоментували, чи було це рішення прийнято до його вступу на посаду, за часів адміністрації Джо Байдена.

Рада національної безпеки Білого дому не надає подробиць щодо чисельності та розміщення систем оборони, заявив речник ради Джеймс Г'юїтт. “Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися”, – сказав він.

Сполучені Штати вперше надіслали Україні систему Patriot у квітні 2023 року. До січня 2024 року вже спостерігався дефіцит ракет. Створення систем Patriot коштувало щонайменше 1 мільярд доларів, їх мають обслуговувати близько 90 військовослужбовців.

Дані, зібрані службами відстеження озброєнь Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, свідчать про те, що у світі експлуатується близько 186 систем Patriot. Сполучені Штати володіють приблизно третиною з них і відправили багато за кордон для захисту союзників у Європі, Азії та на Близькому Сході. Європейські союзники володіють близько 40 системами, включно з вісьмома, які зараз перебувають в Україні.

За словами двох американських чиновників, дев'ята система Patriot з Ізраїлю, яка проходить капітальний ремонт для України, є старою моделлю. Очікується, що її доставлять до України до цього літа. За даними міжнародного інституту, Німеччина та Греція разом мають близько 15 систем Patriot.