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Окупанти вдарили КАБом по громаді Дніпропетровщини

Унаслідок авіаударів загинув цивільний.

Окупанти вдарили КАБом по громаді Дніпропетровщини
пожежа на Дніпропетровщині після російського обстрілу 2 травня
Фото: Telegrаm/Сергій Лисак

Російські окупанти скинули КАБ на Новопавліську громаду Дніпропетровщини. Унаслідок атаки загинув чоловік. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пообіді російські війська вдарили КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Загинув 54-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", — пише Лисак.

Унаслідок російської атаки сталося дві пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

  • Вночі 4 травня російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольський район Дніпропетровщини. На Синельниківщині ворог атакував дронами поліцейських. 
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