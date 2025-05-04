Окупанти вдарили КАБом по громаді Дніпропетровщини

Унаслідок російської атаки сталося дві пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

пожежа на Дніпропетровщині після російського обстрілу 2 травня

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