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На Дніпропетровщині ворожі дрони атакували поліцейських (доповнено)

Вночі Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

На Дніпропетровщині ворожі дрони атакували поліцейських (доповнено)
Фото: Сергій Лисак

Вночі 4 травня російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольський район Дніпропетровщини. На Синельниківщині ворог атакував дронами поліцейських. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних. 

Уранці 4 травня ворог тероризував Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.

Доповнення. За інформацією Лисака, російські війська скерували БпЛА по Марганцю Нікопольського району. Постраждали троє людей. Це чоловіки 39 і 68 років і 75-річна жінка. Усі госпіталізовані, отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середній.

"Запускав агресор вночі на область і шахеди. Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали", — ідеться у повідомленні. 

По Новопавлівській громаді на Синельниківщині росіяни застосували БпЛА. Постраждали двоє поліцейських. 

Вночі Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

  • Окупанти уночі 2 травня атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією. Постраждали четверо людей, зокрема, дитина.
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