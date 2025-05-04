ВМС: Росія тримає у Чорному морі 1 військовий корабель з "Калібрами"

Станом на 6:00 у Чорному морі Росія тримає 1 військовий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.
Про це повідомляють у Генштабі.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі РФ тримає 3 кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, які продовжили рух з протоки Босфор", — ідеться у повідомленні.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.