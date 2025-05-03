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Зеленський: ми готові хоч сьогодні припинити вогонь, якщо Росія готова до повної тиші щонайменше на 30 діб

Глава держави зазначив, що це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки.

Зеленський: ми готові хоч сьогодні припинити вогонь, якщо Росія готова до повної тиші щонайменше на 30 діб
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна готова на негайне припинення вогню, якщо його підтримає Росія на тривалий період. 

“Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли”, – сказав президент.

Також глава держави повідомив, що Україна готує санкційні пакети, зокрема проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які допомагають Росії обходити частину санкцій. 

Крім того, Україна очікує незабаром вагомі оборонні пакети та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. “Готуємо серйозні основи для відбудови”, – зазначив Зеленський. 

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів. За три доби, на які Росія пропонує припинити вогонь, напрацювати подальші кроки задля завершення війни неможливо, наголосив президент.
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