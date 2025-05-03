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​Поліція вивезла у безпечне місце 6 мешканців Купʼянської громади

Наразі їх передали волонтерам.

​Поліція вивезла у безпечне місце 6 мешканців Купʼянської громади
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Правоохоронці продовжують здійснювати обов’язкову евакуацію людей з населених пунктів, які піддаються ворожим обстрілам. Так 2 травня поліцейські евакуювали п’ять мешканців з міста Купʼянськ та одного - з селища Купʼянськ-Вузловий. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що службовим автотранспортом правоохоронці доставили громадян в безпечні місця і передали волонтерам.

Нацполіція нагадіє, що тим, хто вирішив евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку Росії, необхідно звернутися на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції.

Як повідомлялося, на Куп'янському напрямку росіяни з кінця осені докладають зусиль, щоб розширити свої плацдарми на західному березі річки Оскіл (їх там чотири) і намагаються в такий спосіб розширити свою зону контролю до кордону з імперією вуличних сортирів, одночасно охопити Куп'янськ з півночі і, як пощастить -  з північного заходу. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга".
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