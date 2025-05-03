Укргідрометцентр попередив про грози та сильний вітер у неділю

Вдень 4 травня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози. По всій території України, крім південного сходу, прогнозують пориви вітру 15–20 м/с.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому). Це може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних служб та рух транспорту.
Загалом у країні буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі очікують у західних, вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території — без опадів.
Температура вночі становитиме +9…+14°, на південному сході — +4…+9°. Удень повітря прогріється до +23…+28°, на заході — до +20…+25°.
- Напередодні синоптики пояснили, що 3-5 травня погоду над територією України зумовлюватимуть поле зниженого атмосферного тиску та атмосферні фронти. Вони принесуть у західні, північні та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями з грозами.