Укргідрометцентр попередив про грози та сильний вітер у неділю

Короткочасні дощі очікують у західних, вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Вдень 4 травня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози. По всій території України, крім південного сходу, прогнозують пориви вітру 15–20 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому). Це може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних служб та рух транспорту.

Загалом у країні буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі очікують у західних, вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території — без опадів.

Температура вночі становитиме +9…+14°, на південному сході — +4…+9°. Удень повітря прогріється до +23…+28°, на заході — до +20…+25°.