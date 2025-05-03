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Укргідрометцентр попередив про грози та сильний вітер у неділю

Короткочасні дощі очікують у західних, вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Укргідрометцентр попередив про грози та сильний вітер у неділю
парасоля
Фото: ukrinform.ua

Вдень 4 травня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози. По всій території України, крім південного сходу, прогнозують пориви вітру 15–20 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому). Це може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних служб та рух транспорту.

Загалом у країні буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі очікують у західних, вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території — без опадів.

Температура вночі становитиме +9…+14°, на південному сході — +4…+9°. Удень повітря прогріється до +23…+28°, на заході — до +20…+25°.

  • Напередодні синоптики пояснили, що 3-5 травня погоду над територією України зумовлюватимуть поле зниженого атмосферного тиску та атмосферні фронти. Вони принесуть у західні, північні та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями з грозами.
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