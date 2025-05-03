Окупанти завдали авіаударів по Боровій Харківської області, загинула людина

Російська армія завдала авіаударів по Борові Ізюмського району на Харкіщині. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Житель Борової Ізюмського району Харківської області загинув у суботу внаслідок авіаційних бомбардувань селища і всієї Борівської громади з боку російських окупантів, які тривали з 9-ї протягом близько двох годин.

"Чотири авіабомби (КАБ) росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені і зруйновані житлові будники та цивільні споруди. Масштаби руйнувань уточнюються... Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель - Макеєв Олексій Олексійович, 1948 року народження", — повідомляє Борівська селищна рада.

Також під ворожим вогнем опинилися інші населені пункти громади. Зокрема, два удари зафіксовано на території села Піски-Радьківські. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лінії електропередач.

На місцях прильотів працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.