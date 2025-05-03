Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдали авіаударів по Боровій Харківської області, загинула людина

Також під ударами РФ опинилися Піски-Радьківські.

Окупанти завдали авіаударів по Боровій Харківської області, загинула людина
Фото: Борівська селищна рада

Російська армія завдала авіаударів по Борові Ізюмського району на Харкіщині. Унаслідок обстрілу загинув чоловік. 

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Житель Борової Ізюмського району Харківської області загинув у суботу внаслідок авіаційних бомбардувань селища і всієї Борівської громади з боку російських окупантів, які тривали з 9-ї протягом близько двох годин.

"Чотири авіабомби (КАБ) росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені і зруйновані житлові будники та цивільні споруди. Масштаби руйнувань уточнюються... Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель - Макеєв Олексій Олексійович, 1948 року народження", — повідомляє Борівська селищна рада.

Також під ворожим вогнем опинилися інші населені пункти громади. Зокрема, два удари зафіксовано на території села Піски-Радьківські. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лінії електропередач.

На місцях прильотів працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

  • У Куп'янську Харківської області російська армія скинула КАБ на пожежну частину. На щастя, ніхто не постраждав. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies