В акваторії Чорного моря український безекіпажний катер збив російський винищувач Су-30

Під час бойової операції українських безекіпажних катерів у Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30СМ.

Про це повідомляє Інформаційний Спротив.

Імовірно, удар завдали ракетою класу "повітря-повітря" Р-73. Попри успішне знищення літака, екіпажу вдалося вижити.

Інцидент став черговим прикладом ефективного застосування морських безпілотників у зоні бойових дій проти російських сил.