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В акваторії Чорного моря український безекіпажний катер збив російський винищувач Су-30

Ймовірно, удар завдали ракетою класу "повітря-повітря" Р-73.

В акваторії Чорного моря український безекіпажний катер збив російський винищувач Су-30
Фото: IDF

Під час бойової операції українських безекіпажних катерів у Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30СМ.

Про це повідомляє Інформаційний Спротив.

Імовірно, удар завдали ракетою класу "повітря-повітря" Р-73. Попри успішне знищення літака, екіпажу вдалося вижити.

Інцидент став черговим прикладом ефективного застосування морських безпілотників у зоні бойових дій проти російських сил.

  • У ніч на 3 травня невідомі дрони та безекіпажня катери атакували Краснодарський край РФ та узбережжя Чорного моря. Зокрема, під ударом опинилися Новоросійськ, Тамань та Анапа. 
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