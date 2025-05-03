В акваторії Чорного моря український безекіпажний катер збив російський винищувач Су-30

Під час бойової операції українських безекіпажних катерів у Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30СМ.
Про це повідомляє Інформаційний Спротив.
Імовірно, удар завдали ракетою класу "повітря-повітря" Р-73. Попри успішне знищення літака, екіпажу вдалося вижити.
Інцидент став черговим прикладом ефективного застосування морських безпілотників у зоні бойових дій проти російських сил.
- У ніч на 3 травня невідомі дрони та безекіпажня катери атакували Краснодарський край РФ та узбережжя Чорного моря. Зокрема, під ударом опинилися Новоросійськ, Тамань та Анапа.