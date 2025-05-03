Армія РФ атакувала передмістя Херсона з артилерії

Уранці 3 травня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Антонівці у передмісті Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу Антонівки постраждала 74-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини та стегон.

"Потерпілу шпиталізували до лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", — кажуть в ОВА.

Також, відомо про ще одну херсонку, яка постраждала внаслідок вчорашньої дронової атаки у середмісті Херсона. У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та контузію.