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Ворожа армія атакувала дронами Миколаїв

Під обстрілами опинилася промислова інфраструктура.

Ворожа армія атакувала дронами Миколаїв
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 3 травня російська армія атакувала ударними дронами промислову інфраструктуру Миколаєва.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Уночі в Миколаївській області  сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.

Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв. "Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", — каже очільник ОВА.

Також минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду та Очаків. Крім того, ворог атакував ударним дроном, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду. Постраждалих немає.

  • У ніч на 3 травня Росія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 183 безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 77 "шахедів".
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