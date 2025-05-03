Ворожа армія атакувала дронами Миколаїв

У ніч на 3 травня російська армія атакувала ударними дронами промислову інфраструктуру Миколаєва.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Уночі в Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.
Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв. "Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", — каже очільник ОВА.
Також минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду та Очаків. Крім того, ворог атакував ударним дроном, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду. Постраждалих немає.
- У ніч на 3 травня Росія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 183 безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 77 "шахедів".