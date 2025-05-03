На Дніпропетровщині ворог атакував цивільних FPV-дронами та артилерією

В одному із населених пунктів діти принесли додому частину від FPV-дрону, яка вибухнула.

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровську область FPV-дронами та били з артилерії. ППО знищила 4 безпілотники.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 4 безпілотники. Агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією", — повідомляє він.

Ввечері і вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді. Вранці – по Мирівській. Обійшлося без постраждалих.

Також 2 травня на Нікопольщині сталася надзвичайна ситуація. Діти принесли додому частину від FPV-дрону. Чоловік взяв її в руки і та вибухнула. 57-річного чоловіка і 22-річну жінку госпіталізували з пораненнями.