Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку — 83 боєзіткнення за добу

Розпочалася 1165-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 101 авіаудару, зокрема, скинув 183 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2694 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я та Мала Рибиця Сумської області Сумської області; Цапівка, Великі Проходи, Дементіївка, Одрадне Харківської області; Шахове, Новоекономічне, Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малі Щербаки, Новоандріївка Запорізької області.

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураженнч по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, двох пунктах управління, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та одній станції РЕБ противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 83 атаки агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожих штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Високого (кол.Червоне), Сили оборони відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку вчора наші воїни відбили 20 атак противника. Ворог завдав 235 артилерійських обстрілів, з них 15 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 23 КАБ.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 48 артилерійських систем, один засіб ППО, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 121 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.