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На Львівщині викрили схему з контрабанди авто під виглядом “гуманітарки”

Частину машин продавали за готівку, інші – розбирали на запчастини.

На Львівщині викрили схему з контрабанди авто під виглядом “гуманітарки”
На Львівщині викрили схему з контрабанди авто під виглядом “гуманітарки”
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) ліквідували групу, яка незаконно ввозила автомобілі до України під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Зловмисники діяли у змові з керівником благодійної організації. Надалі частину машин продавали за готівку, інші – розбирали на запчастини”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці повідомили, що під час досудового розслідування провели понад 50 обшуків, під час яких вилучили 30 авто, документи, техніку та гроші.

Організатору схеми та його спільникам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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