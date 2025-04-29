Державна прикордонна служба показала боєприпаси, які були закуплені в Польщі на 23 млрд грн із 100%-ю передоплатою. Фото опубліковані на сторінці ДПСУ у фейсбуці.
Прикордонники наголосили, що отримали боєприпаси, і їх уже передали українським захисникам.
"Надаємо коротку відповідь на закиди про «розпил бабла», «корупційну схему» та «прокладки». У відповідь на зауваження окремих критиків щодо закупівлі на 23 млрд грн – «Побачимо чи поставлять», «Похваліться, не ховайте» – в межах можливого повідомляємо: роботу продовжуємо і не ховаємо, бо, засоби, які закуповує Держприкордонслужба, в першу чергу, не просто бачать українські воїни, а й вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники. Дивіться! Побачили?" – йдеться в дописі.
Що передувало
- У грудні минулого року журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив про “найбільшу “одноразову” аферу цього року, яку він бачив”. Він розповів, що 23 мільярди гривень "одним махом хочуть вивести на закордонну фірму – «прокладку» зі 100-відсотковою оплатою наперед "за зброю, яку ніхто не бачив".
- Пізніше нардеп Ярослав Железняк опублікував відповідь на запит до Міноборони. Згідно з отриманою ним інформацією, назва польської компанії – PHULechmar Sp.z.o.o. Минуле керівництво “Агентства оборонних закупівель” (АОЗ) у грудні 2023-го вже укладало з нею контракт на закупівлю снарядів на 70,6 млн євро (це 3 млрд гривень). Снаряди вона не поставила. Однак в АОЗ за цей час змінили керівництво і жодних грошей “полякам” не заплатили.
- У ДПСУ відреагували на закиди в медіа, однак не пояснили необхідність 100% передоплати. Там зазначили, що Державна прикордонна служба – складова Сил оборони, має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки, має досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння.
- У ДПСУ заперечили, що “все робиться в обхід Міністерства оборони і дуже дорого”, а також, що фірма-посередник не має експортної ліцензії.
- “Фірма посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. 3 роки співпрацює з ДПСУ. Виступає надійним постачальником. Немає жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів. Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України”, – запевняли в ДПСУ.