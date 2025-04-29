Державна прикордонна служба показала боєприпаси, які були закуплені в Польщі на 23 млрд грн із 100%-ю передоплатою. Фото опубліковані на сторінці ДПСУ у фейсбуці.

Прикордонники наголосили, що отримали боєприпаси, і їх уже передали українським захисникам.

"Надаємо коротку відповідь на закиди про «розпил бабла», «корупційну схему» та «прокладки». У відповідь на зауваження окремих критиків щодо закупівлі на 23 млрд грн – «Побачимо чи поставлять», «Похваліться, не ховайте» – в межах можливого повідомляємо: роботу продовжуємо і не ховаємо, бо, засоби, які закуповує Держприкордонслужба, в першу чергу, не просто бачать українські воїни, а й вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники. Дивіться! Побачили?" – йдеться в дописі.

Що передувало