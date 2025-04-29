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На Харківщині внаслідок російських ударів поранені двоє чоловіків, - ОВА

На Харківському напрямку росіяни 9 разів намагались прорвати оборону, на Куп'янському - ЗСУ відбивали сім російських атак.

На Харківщині внаслідок російських ударів поранені двоє чоловіків, - ОВА
наслідки російського обстрілу (архівне фото)
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області минулої доби внаслідок російських ударів дістали поранення 65-річний та 61-річний чоловіки.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. 

За його словами, росіяни застосували 20 ударних безпілотників та 31 керовану авіаційну бомбу.29 квітня о 03:33 у селі Кегичівка внаслідок удару "шахеда" спалахнув порожній дерев’яний склад на площі 800 кв. м.

У Куп'янську внаслідок атаки дрона пошкоджений житловий будинок і спалахнула пожежа.

О 03:30 військові РФ завдали авіаудару по околицях села Дуванка Золочівської тергромади. Руйнування не зафіксовані.

У селі Зарічне Старосалтівської тергромади внаслідок атаки "шахеда" горіли конструктивні елементи недіючої будівлі на площі 20 кв. м.

У селі Вільшани Солоницівської тергромади внаслідок падіння БПЛА було пошкоджене вікно приватного будинку.

У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджені гараж і будинок.

28 квітня у Куп'янську внаслідок удару КАБ спалахнула пожежа і пошкоджені два житлові будинки. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок і гараж. 

У Куп'янську чоловік отримав вибухове поранення. Також внаслідок удару ФАБ-1500 постраждав чоловік та був госпіталізований.

У селі Піски-Радьківські Борівської тергромади внаслідок удару КАБ горіла лісова підстилка на площі 6 га. Пошкоджений будинок. Також горіли приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 150 кв. м.

У селі Верхній Салтів Вовчанської тергромади внаслідок скиду з БПЛА горіла трава на площі 0,5 га. Також спалахнули дві господарчі споруди на площі 22 кв. м. Також зафіксоване влучання безпілотника "Молнія" в полі.

На Харківському напрямку росіяни дев’ять разів намагались прорвати оборонні рубежі у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали сім російських атак у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

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