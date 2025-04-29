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​На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 12 людей

Окупанти пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. 

​На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 12 людей
Фото: Wikimapia

У Херсонській області впродовж доби внаслідок російських обстрілів поранено 12 людей. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожими дроновими атаками, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зміївка, Золота Балка, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Комишани, Микільське, Милове, Михайлівка, Молодіжне, Незламне, Новоберислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Таврійське, Томина Балка, Токарівка, Червоний Маяк, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили агрофірму, газопровід, гараж та приватні автомобілі.

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