Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 950860 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 950860 (+1060)
- танків ‒ 10728 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14)
- артилерійських систем – 27080 (+42)
- РСЗВ – 1373 (+0)
- засоби ППО ‒ 1146 (+1)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94)
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Дані уточнюються.