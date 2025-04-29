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Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні близько 950860 військових. 

Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів за добу
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 950860 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 950860 (+1060) 
  • танків ‒ 10728 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14) 
  • артилерійських систем – 27080 (+42)
  • РСЗВ – 1373 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1146 (+1)
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94) 
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140) 
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0). 

Дані уточнюються. 

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