Спротив: росіяни продовжують вивозити українських дітей з ТОТ до РФ під виглядом "культурних поїздок"

До осені окупанти планують вивезти понад 3 тисячі дітей до російських міст.

Росія продовжує викрадати українських дітей з ТОТ Донеччини і вивозить їх під виглядом "культурних поїздок".

Про це розповідають у Центрі національного спротиву.

"Понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми “Культурна карта 4+85”, — ідеться у повідомленні.

За даними спротиву, до жовтня росіяни планують вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростова-на-Дону.