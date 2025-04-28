Спротив: росіяни продовжують вивозити українських дітей з ТОТ до РФ під виглядом "культурних поїздок"

Росія продовжує викрадати українських дітей з ТОТ Донеччини і вивозить їх під виглядом "культурних поїздок".
Про це розповідають у Центрі національного спротиву.
"Понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми “Культурна карта 4+85”, — ідеться у повідомленні.
За даними спротиву, до жовтня росіяни планують вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростова-на-Дону.
- Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".