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Спротив: росіяни продовжують вивозити українських дітей з ТОТ до РФ під виглядом "культурних поїздок"

До осені окупанти планують вивезти понад 3 тисячі дітей до російських міст.

Спротив: росіяни продовжують вивозити українських дітей з ТОТ до РФ під виглядом "культурних поїздок"
Фото: Центр національного спротиву

Росія продовжує викрадати українських дітей з ТОТ Донеччини і вивозить їх під виглядом "культурних поїздок".

Про це розповідають у Центрі національного спротиву.

"Понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми “Культурна карта 4+85”, — ідеться у повідомленні. 

За даними спротиву, до жовтня росіяни планують вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростова-на-Дону.

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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