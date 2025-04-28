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ГУР: Росія посилює військову присутність у Криму через страх втратити півострів

Також росіяни намагаються всіма способами, вони намагаються втримати територію ТОТ Херсонщини.

ГУР: Росія посилює військову присутність у Криму через страх втратити півострів
Фото: Сайт президента

У ГУР МО України очікують, що Кремль продовжить збільшувати кількість військових підрозділів та особового складу у тимчасово окупованому  Криму, через страх втратити територію.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

За його словами, у відповідь на загрозу втрати півострова війська РФ збільшать кількість підрозділів та особового складу. Основною метою Росії, на думку Черняка, є забезпечення безпеки Криму та його захист.

"Вони дуже бояться втратити Крим. Крім того, що вони намагаються всіма способами, вони намагаються втримати територію Херсонську. Основна їхня мета – це втримати Крим. Це зробити Крим для них безпечним. Це зробити так, щоб цю територію не міг ніхто захопити. Тому вони максимально будуть насичувати її військами, вони максимально будуть насичувати її бойовою технікою", – зазначив Черняк.

  • Росіяни перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження: на території півострова запускають систему інтелектуального відеоспостереження для цивільних.
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