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Унаслідок обстрілу Херсонщини постраждали троє цивільних

Постраждалі звернулися до лікарні.

Унаслідок обстрілу Херсонщини постраждали троє цивільних
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

28 квітня через ворожі обстріли до лікарні звернулись двоє жителів Білозерки, котрі зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Ворожий снаряд влучив у гараж, в якому перебували 39-річний чоловік та його 18-річний син. Вони дістали мінно-вибухові травми та контузії", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, близько 17:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі Херсона. 

Чоловік 1988 року народження отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

  • 28 квітня окупанти здійнили артилерійський обстріл та атакували з БпЛА Комишани і Білозерку. Постраждали четверо людей.
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