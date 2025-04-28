Унаслідок обстрілу Херсонщини постраждали троє цивільних

28 квітня через ворожі обстріли до лікарні звернулись двоє жителів Білозерки, котрі зазнали поранень.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Ворожий снаряд влучив у гараж, в якому перебували 39-річний чоловік та його 18-річний син. Вони дістали мінно-вибухові травми та контузії", — ідеться у повідомленні.
Крім того, близько 17:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі Херсона.
Чоловік 1988 року народження отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
- 28 квітня окупанти здійнили артилерійський обстріл та атакували з БпЛА Комишани і Білозерку. Постраждали четверо людей.