«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСпорт

На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан

Андрій Дзюбан загинув виконуючи бойове завдання в Суджанському районі Курської області.

На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Андрій Дзюбан
Фото: Спортивний комітет України

20 квітня виконуючи бойове завдання в Суджанському районі Курської області, загинув майстер спорту України із хортингу Андрій Дзюбан

Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту з посиланням на Спортивний комітет України.

Андрію Дзюбану було 41 рік. Він загинув виконуючи бойове завдання в Суджанському районі Курської області.

"Андрій був майстром спорту з хортингу, багаторазовим чемпіоном і призером змагань із тайського боксу та гирьового спорту. Він не тільки сам досягав спортивних вершин, але й виховував майбутніх чемпіонів — керував секцією бойових мистецтв і заснував клуб кунгфу "Єдність", — ідеться у повідомленні.

У 2024 році Андрій вступив до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його бойовий позивний "Байкер" став уособленням відваги та незламності.

"Андрій був люблячим сином, відданим чоловіком, батьком двох дітей, надійним другом і колегою, людиною щирого серця…Він загинув за свободу України, за наше право на майбутнє. Вічна пам'ять і вічна вдячність!", — додають у повідомленні.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies