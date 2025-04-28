На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан

20 квітня виконуючи бойове завдання в Суджанському районі Курської області, загинув майстер спорту України із хортингу Андрій Дзюбан

Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту з посиланням на Спортивний комітет України.

Андрію Дзюбану було 41 рік. Він загинув виконуючи бойове завдання в Суджанському районі Курської області.

"Андрій був майстром спорту з хортингу, багаторазовим чемпіоном і призером змагань із тайського боксу та гирьового спорту. Він не тільки сам досягав спортивних вершин, але й виховував майбутніх чемпіонів — керував секцією бойових мистецтв і заснував клуб кунгфу "Єдність", — ідеться у повідомленні.

У 2024 році Андрій вступив до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його бойовий позивний "Байкер" став уособленням відваги та незламності.

"Андрій був люблячим сином, відданим чоловіком, батьком двох дітей, надійним другом і колегою, людиною щирого серця…Він загинув за свободу України, за наше право на майбутнє. Вічна пам'ять і вічна вдячність!", — додають у повідомленні.