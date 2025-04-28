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В Україні вперше проведуть змагання з баскетболу на кріслах колісних

Участь зможуть взяти як ветерани та ветеранки, так і чинні військовослужбовці та військовослужбовиці

В Україні вперше проведуть змагання з баскетболу на кріслах колісних
Фото: Центр ініціатив Повернись живим

10-11 травня у Києві Центр ініціатив “Повернись живим” спільно з Міністерством у справах ветеранів проведуть перші Всеукраїнські змагання з баскетболу на кріслах колісних.

Відвідати захід можуть як військові, так і цивільні. Для гостей безоплатна реєстрація тут.

“У перший відбудуться 8 стикових матчів між ветеранськими командами з різних регіонів України. Переможці вийдуть у плей-оф, який відбудеться у другий день. За матчами можна буде спостерігати офлайн зі стадіону та онлайн на YouTube чи у зоні відпочинку”, - повідомляють у Центрі ініціатив ПЖ.

Змагання об’єднають із фестивалем, де виступлять українські виконавці.

“Під час усього заходу для гостей буде діяти велика зона відпочинку, де розташують фудкорт, VR- та PlayStation-споти, а також зону для відновлення й дитячий майданчик з майстеркласами, естафетами, настільними іграми та іншими активностями. На локації буде діяти окрема зона, де можна буде ближче познайомитися з адаптивними видами спорту: зокрема, стрільбою з лука, греблею, настільним тенісом та іншими”, - пояснюють організатори.

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