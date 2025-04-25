У першому кварталі цього року Міноборони закупило 36 квартир для військових на 104 млн гривень

Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано 33 квартири.

У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України закупило 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень.

Як зазначає оборонне відомство, це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано 33 квартири.

Житло придбали на вторинному ринку за результатами проведення відкритого конкурсу. Середня площа кожної квартири становить понад 52 кв.м.

«Це ще один крок до створення гідних умов проживання для військових та їхніх сімей. Міністерство оборони й надалі впроваджуватиме ефективні механізми для забезпечення наших захисників якісним та комфортним житлом», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Розподіл квартир відбуватиметься в установленому законом порядку після офіційної передачі об’єктів на баланс Київського квартирно-експлуатаційного управління.

Міноборони зазначає, що для комплексного вирішення житлового питання військових Головним управлінням капітальних вкладень розроблено проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та осіб, звільнених з військової служби. Крім того, вже затверджено Алгоритм виключення службового житла з відповідних фондів Міноборони, що дозволить тисячам сімей військових, які зараз проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому.

Також триває підготовка технічного завдання для цифровізації процесів квартирного обліку військовослужбовців. Це дозволить зробити процедури більш прозорими та забезпечить контроль за використанням житлового фонду.