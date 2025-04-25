«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області люди обговорюють «інвентаризацію похованих» на кладовищах.

У локальному телеграм-каналі мешканці пишуть, що по селах, зокрема в Підгорівці, ходили по кладовищу та клеїли якісь листівки.

«Сказали, що інвентаризація. Подробиць не знаю», — написала користувачка Наталія Панкратова.

Наталія Черевата додає, що таке відбувається і на центральному міському кладовищі.

«Сьогодні була на міському кладовищі. Там почали робити інвентаризацію, будуть створювати архівну книгу, вже навіть стали на памʼятники клеїти номери та записувати в журнал. Якщо памʼятник невідомий, то просто ліплять номер і вносять у план, де поховано. Отак мені це пояснили», — пише вона (цитата перекладена з російської мови. — Ред.).

Фото: надано авторкою

Декотрі мешканці називають таку діяльність показухою, бо архівна книга існувала вже давно і вели її роками.

Скоріше за «нової влади» ніхто цього не робив. Як і не вивозив сміття, не спилював аварійних дерев, які падали та руйнували памʼятники померлим.

Про це був окремий пост у цій групі: жінка написала, що хлопці пропонували спиляти дерево біля могили її родича за 8 тисяч рублів. Щоправда, на якій підставі вони там пиляли й надавали «послуги» — не пояснили.

Пізніше окупаційна влада, прочитавши десятки невдоволених коментарів, відзвітувала, що вже почистила кладовище від сміття і дерев.

Мабуть, через це вирішили і «держмито» (в оригіналі — «госпошлину». — Ред.) запровадити.

Про це написала анонімна користувачка: «А хтось чув новину: щоб поховати рідну людину треба платити «госпошлину»? Як мені пояснили — «податок». Ніде подібної інформації не чула, але знаю, що вже стали по селах ходити і робит перепис раніше захоронених».

У чаті одразу зʼявилося запитання, про яку суму йдеться, але поки що воно залишається без відповіді.