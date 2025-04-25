​За добу росіяни вбили двох людей на Херсонщині, ще трьох поранено

Пошкоджено три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинули дві людини, ще троє - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Милове, Дудчани, Осокорівка, Нововоронцовка, Новокаїри, Костирка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Шляхове, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зорівка, Інгулець, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Милове, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Пошкоджено три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.