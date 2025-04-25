Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Повітряні Сили: Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря (доповнено)
Повітряні Сили: Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря (доповнено)
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу росіяни вбили двох людей на Херсонщині, ще трьох поранено

Пошкоджено три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.

​За добу росіяни вбили двох людей на Херсонщині, ще трьох поранено
Наслідки обстрілу Херсонщини (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинули дві людини, ще троє - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Милове, Дудчани, Осокорівка, Нововоронцовка, Новокаїри, Костирка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Шляхове, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зорівка, Інгулець, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Милове, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. 

Пошкоджено три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies