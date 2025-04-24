​У Херсоні вимкнуть світлофори через атаки російських безпілотників по цивільних авто

"Світлофор зупиняє машину, а значить - робить її легкою мішенню для російських військових".

У Херсоні через активність російських безпілотників вимикають світлофори.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він пояснив, що це робиться для убезпечення водіїв, адже зупинка на світлофорі робить автомобіль легкою мішенню для російських терористів.

"Разом з військовими ухвалили рішення тимчасово вимкнути світлофори у Херсоні. Це рішення повʼязане з високою активністю російських дронів. Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових", - зазначив Прокудін.

Він закликав водіїв та пішоходів бути уважними і обережними.