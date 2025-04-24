Поліцейські затримали та повідомили про підозру дев’ятьом учасникам злочинного угруповання, які переправляли із Молдови до України психотропи. Ще одного, організатора, взяли під варту на території Молдови.

Як повідомили у Нацполіції, орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку складає понад 7,2 мільйона гривень. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуків докази

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуків докази

Злочинне наркоугруповання українські правоохоронці викрили разом із колегами з Молдови. За координації з Євроюстом створили спільну слідчу групу (Joint Investigation Team, JIT).

Злочинне угруповання із десяти учасників і транскордонний наркотрафік організували 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Жінка безпосередньо керувала "роботою" усіх спільників та вела облік препаратів із вмістом психотропної речовини. Чоловік відповідав за трансфер психотропних пігулок Молдовою, а також Україною після їх ввезення на територію держави поза митним контролем.

Інші члени угруповання забезпечували контрабанду психотропів під виглядом біологічно активних добавок через державний кордон України. Завозили наркопродукцію в обхід митного контролю або з приховуванням від нього. Надалі їх спільники закуповували товар гуртовими партіями та збували його всередині країни.

Психотропну продукцію зловмисники реалізовували через мережу Інтернет в одному із месенджерів та різноманітних маркетплейсах. Заборонені до обігу речовини рекламували як БАДи для схуднення. Доставляли посилки з психотропними пігулками покупцям у різні регіони України, використовуючи послуги одного з поштових операторів.

Фото: Нацполіція Вилучені докази у справі

Українські та молдовські правоохоронці провели одночасні обшуки на території обох держав. За результатами проведення 28 обшуків на території Вінницької, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей та в м. Києві за місцями мешкання, роботи та в автомобілях фігурантів ліквідовано склад психотропів.

Виявлено та вилучено понад 160 тисяч пігулок, в складі яких була психотропна речовина, також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, фіскальні чеки, "чорнові" записи, майже 130 тисяч гривень готівкою та 3 автомобілі.Слідчі поліції оголосили затриманим підозри, залежно від їх участі у протиправній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч.ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове розслідування триває. Проводиться збір доказової бази для додаткової кваліфікації дій підозрюваних.