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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 7 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 23 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 квітня.

Покровський район. У Мирнограді 1 людина поранена, пошкоджено 4 будівлі. У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення; у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 автівки. У Покровську зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено будинок, у Родинському пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 в Зарічному, 5 у Старому Каравані і 2 в Торському. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 22 приватні будинки.

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