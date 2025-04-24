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Житомирщина вночі зазнала комбінованих атак РФ, постраждав рятувальник

Рятувальник постраждав унаслідок повторного обстрілу. 

Житомирщина вночі зазнала комбінованих атак РФ, постраждав рятувальник
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: Житомирська ОВА

У ніч на 24 квітня російську війська завдлали кількох комбінованих ударів по Житомирській області.

"росія знов демонструє світові те, що вона розуміє під прагненням до миру. Сьогодні вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря", – йдеться у повідомленні ОВА. 

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: Житомирська ОВА
Ліквідація наслідків російської атаки

Унаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м. 

Надають допомогу пораненому рятувальнику
Фото: Житомирська ОВА
Надають допомогу пораненому рятувальнику

До гасіння залучено 46 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення. 

  • Цієї ночі Росія атакувала Київ і вісім областей: Житомирську, Київську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Хмельниьцку, Сумську і Запорізьку. Найбільше постраждала саме столиця. Там повідомляють про 9 загиблих. 
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