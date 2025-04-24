У ніч на 24 квітня російську війська завдлали кількох комбінованих ударів по Житомирській області.

"росія знов демонструє світові те, що вона розуміє під прагненням до миру. Сьогодні вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря", – йдеться у повідомленні ОВА.

Фото: Житомирська ОВА Ліквідація наслідків російської атаки

Унаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м.

Фото: Житомирська ОВА Надають допомогу пораненому рятувальнику

До гасіння залучено 46 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення.