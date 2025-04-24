​Понад тисячу російських окупантів знищили захисники упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 окупантів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 945 330 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10694 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,
- артилерійських систем – 26823 (+49) од,
- РСЗВ – 1369 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).