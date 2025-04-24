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​Понад тисячу російських окупантів знищили захисники упродовж доби

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 945 330 солдатів.

​Понад тисячу російських окупантів знищили захисники упродовж доби
Фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 окупантів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 945 330 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10694 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26823 (+49) од,
  • РСЗВ  – 1369 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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